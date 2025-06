Fiumefreddo: quel che resta nel lungomare di Marina di Cottone dopo la domenica

Lo dico

In un periodo in cui si parla tanto di inquinamento ambientale, nel nostro territorio di Fiumefreddo i vacanzieri della domenica andandosene lasciano uno schifo senza essere controllati da nessuno. L’amministrazione comunale cosa fa per prevenire tutto ciò? Speriamo che ora si muovi a pulire il tutto prima che i cani randagi spargano i rifiuti dappertutto e arrivino in mare.

