Lo dico

Pubblichiamo il video di un utente che spiega come le lesioni sul manto stradale non rappresentano che i giunti di dilatazione presenti su tutti i ponti. Questo problema sulla famosa strada conosciuta come “la strada dei 34 miliardi” a causa della varie vicissitudini che si sono susseguite negli anni sul viadotto della strada di collegamento tra la S.S. 120 e la S.P. 81

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA