Fogne otturate e degrado nelle case popolari di Librino

Emergenza al Viale Nitta 12 Catania, Librino i garages dell’intero stabile sono allagati a causa di tubi rotti…è tutto un lago. L’edificio fa parte delle case popolari del comune di Catania. Da due mesi viviamo in questo schifo e nessuno interviene nonostante le segnalazioni fatte. In un altro palazzo ci sono le fogne otturate, che già avevamo segnalato in questa rubrica i primi di marzo. Siamo abbandonati al nostro destino

