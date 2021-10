Catania: tartaruga marina ferita tratta in salvo: "Nessuno vuole aiutarci"

Oggi, mentre eravamo in barca, nei pressi del porto di Catania è emersa una tartaruga marina appartenente alla specie protetta "Caretta Caretta" l'abbiamo presa per vedere come stava e le abbiamo trovato un amo in gola e del filo attorcigliato al collo che stringeva sulla pinna sinistra, abbiamo rimosso il filo e ci siamo accorti che la zampa era completamente lacerata con il rischio di perdere l'arto, a questo punto abbiamo cercato di contattare qualcuno per aiutare questa povera tartaruga a salvarsi: capitaneria di porto, WWF, centri di riabilitazione e altro ma non si è presentato nessuno.

Flavio Scuderi

