Gatti morti per sospetto avvelenamento a Catania

Lo dico

Sono un Medico Veterinario, una mia cliente, lunedì 3 marzo, mi ha segnalato la presenza di gatti morti (sospetto avvelenamento) in un cortile privato in via Principe Nicola 106B, ho fatto svariate segnalazioni, tramite PEC al comune di Catania ma ad oggi i gatti morti sono ancora li.Chi deve intervenire?Per sospetto avvelenamento le carcasse andrebbero portate presso IZS di via passo Gravina, per fare Autopsia. Ci sono altri gatti che rischiano di fare la stessa fine, ma sembra non importi a nessuno.