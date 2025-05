Gela: cena amarcord a 53 anni dal diploma

Lo dico

“Dopo 53anni dal diploma gli ex alunni della classe 5 Sez. A dell’Istituto Tecnico Luigi Sturzo di Gela anni 1967/1972, il 24 maggio 2025 si sono ritrovati a festeggiare una nuova “reunion” in un noto ristorante di Gela.La prima volta dopo 25 anni dal diploma nel 1997 mentre successivamente nel 2015 e l’ultima volta nella stessa location in occasione del loro 50esimo nel 2022.Volendo mantenere l’impegno preso allora, di slancio hanno colto l’occasione di ripetere la rimpatriata proposta da uno di loro coadiuvato dall’amministratore del gruppo Whatsapp, che tiene uniti i rapporti di tutti i componenti, unitamente con la collaborazione della straordinaria compagna Cettina Di Dio “Event Planner”.Il segreto della riuscita dell’evento sta nello slancio da come ognuno di loro ha risposto all’invito perchè dicono “non abbiamo smesso di stupirci sempre alla ricerca delle meraviglie da trovare anche nel rapporto con l’altro”.L’evento ha regalato a tutti una giornata di spensieratezza, ricordando i tempi passati, accompagnati da moglie e mariti, si sono augurati ed impegnati di ripetere l’avvenimento quanto prima, con la speranza di ritrovare prossimamente i compagni assenti a questa rimpatriata.Subito dopo una pioggia di ringraziamenti reciproci sul gruppo Whatsapp, dei quali, uno su tutti, ne riportiamo uno stralcio“Desidero ringraziare ognuno di voi per la splendida giornata del nostro incontro. Vedervi ed emozionarmi per il vostro entusiasmo e la nostra felicità di stare insieme, è stato motivo di orgoglio per quello che abbiamo costruito nelle nostre vite. Ogni persona rappresenta un cammino fatto e realizzato. Grazie amici per aver rappresentato un esempio da seguire…”

