Giardini Naxos: la spiaggia dopo il Ferragosto…
Ferragosto 2025.Il Comune di Giardini Naxos completamente assente, si limita a fare un’ordinanza che non viene rispettata da nessuno. Il comune non si adopera per prevenire la situazione in cui oggi si trova il paese.Giardini perla dello Ionio, accoglie nelle sue spiagge turisti in mezzo a cumuli di spazzatura, bottiglie di vetro rotte disseminate, escrementi umani, vomito dappertutto.Oggi, nessuno è venuto a pulire questa indecenza. Recanati è stata completamente abbandonata a vista di tutti i turisti che frequentano la spiaggia in quanto ospiti degli hotel della zona.Messina Anna Maria
