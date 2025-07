Griglia scolo acqua piovana aperta a Catania: allarme in Corso Italia

Lo dico

Una griglia di scolo per l’acqua piovana, situata in Corso Italia a Catania, all’altezza del civico 219, è rimasta aperta. Questa situazione rappresenta un potenziale pericolo per i pedoni e per la circolazione veicolare, in quanto potrebbe causare cadute o danni ai mezzi di passaggio. Si rende necessario un intervento tempestivo per la messa in sicurezza della griglia e per ripristinare le normali condizioni di viabilità.

