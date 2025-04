Il calvario della Metro Borgo tra scale mobili e ascensori fuori uso

Lo dico

La Metro di Catania, stazione Borgo uscite via Caronda, corso Italia e Stesicoro sono in uno stato pietoso: i servizi di scale mobili e ascensori sporchi e fuori uso. Mia moglie con problemi alla schiena e alle ginocchia ha avuto grosse difficoltà. Tenete conto che anche le persone anziane o le giovani mamme con passeggini hanno grosse difficoltà nel salire le scale dove non funzionano (quasi tutte) le scale mobili

Metro di Catania i cui servizi di scale mobili e ascensori sono in uno stato pietoso e le persone anziane o le giovani mamme con passeggini hanno grosse difficoltà nello salire le scale dove non funzionano[quasi tutte] le scale mobili

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA