Il degrado di Largo Leonardo Sciascia, contrasta con la candidatura di Catania a “Capitale della Cultura 2028”

Lo dico

Il degrado in cui è lasciato il Largo Leonardo Sciascia, sul lungomare di Catania, non aiuta la candidatura a “Capitale della Cultura 2028” della città etnea. C’è da chiedersi, malgrado detenga già un primato di frequentazione turistica, quale miracolo debba accadere, per tempo, perché possa ritenersi pronta per la prestigiosa investitura. Nei due anni che precedono quella data, questo invocato miracolo riuscirà a cancellare l’infamante stigma di “città sporca” che non fa onore ai catanesi (che la sporcizia producono con comportamenti incivili) e neppure all’amministrazione che dimostra di non riuscire a gestire al meglio i servizi preposti alla rimozione e smaltimento dei rifiuti? Si completeranno tutti i ripristini manutentivi indispensabili per sanare le diffuse tracce di incuria, effrazioni e imbrattamenti allo spray?