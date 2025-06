Il giaciglio sotto i portici: un ricordo amaro di Catania

Lo dico

Passeggiando per Corso Sicilia, l’occhio è attratto da una scena di desolante contrasto: sotto i portici, proprio dove un tempo si immaginava sorgesse una “new city”, fatta di modernità e progresso, un giaciglio di fortuna accoglie un senzatetto. La situazione, a dir poco deplorevole, non passa inosservata, diventando un amaro soggetto per le fotografie scattate tanto dai cittadini quanto dai numerosi turisti che affollano la zona.

