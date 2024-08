Il Mercato di Randazzo: La Città Divisa tra Tradizione e Innovazione

Lo dico

Randazzo, una città ricca di storia e tradizioni, si prepara a riallestire il suo centenario mercato domenicale nella storica sede di Piazza Loreto entro il mese di Settembre.La decisione, pubblicata il 2 agosto dal secondo settore Attività Produttive, ha previsto un totale di 110 posteggi, di cui 93 non alimentari, 12 alimentari e 5 riservati ai produttori agricoli. Il ritorno al passato ha generato un acceso dibattito tra i cittadini di Randazzo, evidenziando divisioni tra coloro che abbracciano la tradizione e coloro che guardano al futuro, valorizzando la sede attuale.

I favorevoli al ritorno nella sede storica sostengono che il mercato nel cuore del centro storico non solo rispetta le radici della comunità, ma stimola anche un maggior afflusso di turisti e residenti, incrementando così le vendite e il dinamismo economico del paese. Molti commercianti, infatti, hanno lamentato un calo delle vendite nell’attuale sede di Via Papa Giovanni Paolo II, descritta come troppo periferica e meno attrattiva per i potenziali clienti. La centralità della Piazza Loreto, secondo i sostenitori del cambio, offre più opportunità e visibilità alle attività commerciali, rendendo il mercato un autentico evento cittadino.D’altro canto, i sostenitori dell’attuale sede avanzano validi argomenti a favore della sua permanenza. In primis, la sicurezza: un mercato più periferico, con meno vie di fuga, agisce come deterrente per la microcriminalità, soprattutto per i borseggiatori. Inoltre, la posizione permette al mercato di svilupparsi in un percorso lineare che, integrandosi con l’ambiente naturale circostante, offre ai visitatori un’esperienza rilassante e piacevole.