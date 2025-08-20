Incuria a San Giovanni Galermo: richiesta di intervento per Via Cassiopea

Lo dico

Vi scrivo nuovamente per sottoporre alla vostra attenzione la grave situazione di incuria che persiste in Via Cassiopea a San Giovanni Galermo – Catania.

Nonostante le mie precedenti segnalazioni e, purtroppo, anche dopo una vostra pubblicazione sul tema, la situazione non ha mostrato alcun miglioramento, continuando a causare disagi e preoccupazioni ai residenti.

Chiedo cortesemente il vostro prezioso aiuto e il vostro interessamento affinché si possa far intervenire il Comune per sanare questa problematica che si trascina ormai da troppo tempo.