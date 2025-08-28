JOFC Sordi Bianconeri: nasce il primo club ufficiale Juventus per tifosi sordi

Lo dico

È ufficiale la nascita del JOFC Sordi Bianconeri, il primo Juventus Official Fan Club dedicato esclusivamente ai tifosi sordi, affiliato oggi allo Juventus Official Fan Club. Il progetto, presentato dal presidente Agostino Chirico insieme al consiglio direttivo composto da Antonella Pierfederici (referente JOFC), Scalzo Giovachino (vicepresidente), Gianpaolo Tassoni, Giuseppe Iozzo e Domenica Raucci, rappresenta un passo storico verso inclusione e accessibilità totale nel mondo del tifo sportivo. “Il nostro è l’unico club in Italia e nel mondo riconosciuto ufficialmente dalla Juventus. Per noi è motivo di grande orgoglio, perché anche i tifosi sordi vogliono vivere pienamente la passione bianconera, senza barriere e discriminazioni,” hanno dichiarato i promotori. Accessibilità, partecipazione e inclusione Il JOFC Sordi Bianconeri nasce per rispondere a un’esigenza concreta: molti tifosi sordi incontrano difficoltà nell’accesso alle informazioni sportive, spesso prive di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il club si pone tre obiettivi principali: Accessibilità totale: interpreti LIS per conferenze stampa e contenuti social; Coinvolgimento attivo: eventi, trasferte e incontri con ex calciatori accessibili a tutti; Inclusione vera: garantire a ogni tifoso la possibilità di sentirsi parte della famiglia bianconera. Con oltre 1000 tifosi sordi juventini in Italia, questa iniziativa apre una nuova era di partecipazione e condivisione. Il sostegno della Juventus La società bianconera ha inviato un messaggio ufficiale al nuovo club: “Il vostro sostegno sarà la nostra forza, dentro e fuori dal campo. L’Allianz Stadium vi attende già domenica per una sfida importante. Siete ambasciatori di una storia che diventa eredità, trasmettendo coraggio e visione da oltre un secolo.” Infine, il presidente Chirico ha espresso congratulazioni e auguri di buon lavoro a Antonella Pierfederici, nominata referente comunicazioni del club a Torino: “Con il supporto della Juventus e l’impegno di tutti, possiamo costruire un ambiente dove ogni tifoso, udente o sordo, si senta parte della stessa grande famiglia bianconera.”

