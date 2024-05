La Beffa al 91° Non Ferma il Sogno del Catania: Rossazzurri ai Quarti

Lo dico

Sabato 18 maggio, il cielo sopra lo stadio Angelo Massimino di Catania era carico di speranze e aspettative. I rossazzurri, con un 1-0 conquistato nella gara di andata, si apprestavano ad affrontare l’Atalanta U23 nella partita di ritorno dei playoff di Serie C, determinati a raggiungere i quarti di finale. I tifosi catanesi, circa 24.000 ma probabilmente molti di più, hanno riempito gli spalti con un entusiasmo travolgente, pronti a sostenere la loro squadra del cuore.Nonostante l’ottimo auspicio grazie alla vittoria a Bergamo, la serata si è tinta di nero al 91° minuto, quando l’atalantino Balde ha trafitto le reti difese da Marco Furlan, portando l’Atalanta U23 ad un pareggio complessivo che ha gelato l’entusiasmo dello stadio.Il primo tempo ha visto un Catania sottotono, incapace di replicare la prestazione brillante dell’andata. L’Atalanta, decisamente più energica e organizzata, ha messo in difficoltà i padroni di casa, che hanno registrato solo un timido tentativo da parte di Cicerelli. La difesa rossazzurra sembrava reggere a stento l’impeto degli ospiti.