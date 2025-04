La discarica del versante Etna Sud

Lo dico

Ultimamente, è stata riscoperta la porzione del versante Sud per essere “rivalorizzata” agli occhi di turisti e non regalando panorami “fantastici” da immortalare in foto e video da esportare nel mondo.Ebbene si! Si tratta di discariche abusive di multi materiale.Da divani a residui di scarti edili.

Sicuramente per mano di locali che per evitare le lunghe attese per i centri di raccolta comunali. Optano per la via più semplice.Tanto chi vuoi che passi di lì? Beh,ne passa di gente e parecchia, turisti e non.

Le zone in questione sono la Strada Milia dalla parte belpassese e la SP 92 al 18°KM dove qualcuno, chissà, qualche impresa edile ha avuto la fantastica idea di riversare nella scarpata panoramica vista Golfo di Catania e Siracusa dei calcinacci e mattoni.

Le foto vengono più belle il panorama è condito.

Dove sono le amministrazioni di Nicolosi, Ragalna e Belpasso?Brave a contendersi le loro porzioni di territorio ma poi inesistenti per tutelarle.Etna Patrimonio UNESCO ma sicuramente per certuni questo non è importante.Usiamola come Discarica di Carcassa di parti auto , telai di auto rubate e arredamento domestico.

Siete da lodare.