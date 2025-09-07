La nuova “moda” a Catania, il furto dei pomelli d’ottone dei portoni condominiali.

Lo dico

Sta diventando una preoccupante “moda” a Catania il furto dei pomelli d’ottone dai portoni condominiali. Questo fenomeno, in crescita negli ultimi tempi, sta creando non pochi disagi e danni ai residenti. I ladri agiscono spesso nottetempo, ma anche in pieno giorno, approfittando della distrazione o dell’assenza dei condomini. Il valore dell’ottone, pur non essendo elevatissimo, rende questi oggetti appetibili per il mercato nero dei metalli, alimentando un commercio illecito che si ripercuote sulla sicurezza e sul decoro delle nostre città. Oltre al danno economico per la sostituzione dei pomelli, spesso di pregevole fattura e difficili da reperire identici, c’è anche un senso di violazione e insicurezza che colpisce i cittadini. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e le forze dell’ordine su questa problematica, promuovendo una maggiore vigilanza e l’adozione di misure preventive.

