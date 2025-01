La prevenzione un concetto da imparare

Lo dico

Gli incendi di quasi ogni anno in California, ma anche quelli che si verificano anche in Sicilia, dovrebbero far riflettere amministratori politici e cittadini. La gente crede che avere una o due caserme di pompieri in città possano bastare per affrontare le emergenze incendi sempre più diffuse e tutte le altre incombenze a carico sempre degli stessi Pompieri. Per questo sarebbe opportuno istituire un regolamento urbanistico, previo censimento territoriale urbano ed extraurbano, che consenta di realizzare, ove determinati spazi lo consentano, presidi antincendio cioè sistemi di spegnimento incendio, cioè serbatoi, interrati o no, pompe elettriche a coppie, ed idranti o spanti ed estintori utilizzabili esclusivamente da personale privato condominiale adeguatamente formato. Il costo di codeste installazioni potrebbe essere a carico in parte a carico dei condomini e in parte a carico dello Stato o altre forme di detraibilità fiscale e certificazione antincendio del sito che consenta agevolazioni e detraibilità fiscali. Una forma di certificazione come per gli impianti elettrici, idraulici, ascensori, etc. etc. la soluzione dovrebbe essere estesa anche ad aree pubbliche specialmente in zone dotate di molta vegetazione, alberi, parchi pubblici e privati, piazzole di sosta, etc. etc. e ovviamente con una adeguata rete antincendio alimentata da serbatoi di acqua piovana e pompe elettriche. Prevenire costa sicuramente moltissimo meno dei danni che si potrebbero configurare nelle case e nei luoghi pubblici. Se la gente si vaccina ogni anno contro l’influenza dovrebbe anche capire questa riflessione e condividerla.

