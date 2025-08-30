La Quiete Violata: i residenti di Catania denunciano inquinamento acustico dalla Villa Bellini

Lo dico

“Non se ne può più con i rumori oltre i 90 Db provenienti dalla Villa Bellini. Iniziano la mattina e non si rispettano gli orari dedicati alla quiete. Anche oggi alle 15 anziché dalle 16:30 con i sound check e poi dalle 21 fino alla mezzanotte i suoni molesti impediscono ogni attività e riposo. Nella zona abitano anziani, bambini e ci sono uffici! Non si riesce neppure a guardare la tv! È uno scandalo d’inciviltà autorizzato dal Comune di Catania! Non si dorme più! In qualsiasi altra città d’Europa le manifestazioni vengono effettuate fuori dai centri abitati! Solo a Catania tutto è concesso nel nome dell’inciviltà! Ne il Prefetto ne il Questore hanno dato mai risposta alle richieste d’intervento. Tutto ciò è scandaloso!”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA