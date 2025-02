La Sicilia: un’isola dove i tramonti divengono magia

Lo dico

“Dio Compiuta la sua opera,

lieto di averla creata tanto bella,

prese la terra tra le mani e la baciò…

La dove pose le sue labbra è la Sicilia.”

Non a caso Goethe visitando quest’ isola disse che “l’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possiederà per tutta la vita”.

Questa è una regione che ha ammaliato molti e stregato alcune delle menti più brillanti della Storia. Addirittura per Freud, il padre della psicoanalisi, “è la Sicilia la più bella regione d’Italia: un’orgia inaudita di colori, di profumi, di luci: una grande goduria.”

La Sicilia è così. Arida e fertile. Calda e gelata. Stupenda e nascosta. Una terra amara, intrisa di storie, di epoche e di cambiamenti lenti. Ma la Sicilia è un dono di Dio: vi sono posti che non ci si immagina; alla fine di una strada ci si imbatte in un anfiteatro fatto di pietra lavica; e se si sale sull’Etna innevata si vede il mare quasi a poterlo toccare con le mani. O, sopra un paesino di montagna, a 1350m ci si imbatte in una rocca sormontata da una croce che guarda lo Stretto a volerlo proteggere. O ancora a Montalbano Elicona nell’Argimusco in una Rocca che ha assunto le forme di una figura che prega e nelle cui mani ci tramonta il sole. O in Comuni sormontati da castelli e cittadelle fortificate in cui si è fatta la Storia e si sono scritte leggende. Oppure alla fine di un sentiero, dietro una sbarra ci si arriva a dei faraglioni circondati da un mare che nemmeno alle Maldive, o ad un faro in una riserva naturale. La Sicilia non è mai uguale a se stessa. Sono luoghi incontaminati dove il tramonto sfuma il cielo di rosso e di oro. Istanti che cambiano il cuore e aprono l’anima. E ne curano uno e l’altro. Ecco perché chi conosce la Sicilia ne rimane innamorato. Ecco perché venire in Sicilia.

Avv. Giuseppe Famà, videomaker per passione

