La vergogna della Playa di Catania: l’ex Lido Nettuno ridotto a discarica

Lo dico

Queste sono le condizioni in cui versa un tratto di litorale della Plaia di Catania, l’ex Lido Nettuno, che è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto. La situazione è critica, con rifiuti di ogni genere che si accumulano, deturpando l’ambiente e rappresentando un serio rischio igienico-sanitario. L’area, un tempo luogo di svago e bellezza naturale, è ora irriconoscibile, un simbolo del degrado e dell’abbandono. È urgente un intervento risolutivo per ripristinare la dignità di questo tratto di costa e salvaguardare la salute pubblica e l’ecosistema marino.”

