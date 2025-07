Laurea e degrado: l’inciviltà dei “dottori” al Monastero dei Benedettini di Catania

Lo dico

La scena è desolante e si ripete con preoccupante frequenza: i “dottori” del domani, freschi di laurea e con il futuro in mano, festeggiano il loro traguardo in un luogo storico come il Monastero dei Benedettini di Catania, ma lasciano dietro di sé un’indecorosa scia di bottiglie, carte, coriandoli e festoni sparsi sull’asfalto. Ci si interroga con amarezza: non provano vergogna per questo gesto incivile che deturpa un patrimonio della città e offende il senso civico?

