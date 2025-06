Le domande di un utente che paga le tasse all’amministrazione comunale di Catania

Lo dico

Questa è la situazione nel quartiere Villaggio Sant’Agata, ma anche in molti altri punti della Città Metropolitana di Catania, dove la spazzatura deturpa le nostre strade e i quartieri. È una vergogna che l’amministrazione non riesca a tenere pulite le strade della città.

La Direzione Comunale che si occupa del servizio di nettezza urbana cosa sta facendo per impedire questo scempio? È possibile che non ci sia una soluzione? Circa un mese e mezzo fa c’è stata la decespugliazione nella nostra zona, ma in molti punti interni ed esterni non è stata completata, come si evince dalle foto e dai video allegati.

Perché la decespugliazione non è stata completata? Chi era responsabile del controllo? Se all’abbandono della spazzatura si aggiunge l’accumulo di erbacce, la situazione diventa ingestibile.

Cosa stanno facendo le direzioni comunali che si occupano di questo servizio? Perché sembra che non si faccia nulla? Perché non si sanzionano i trasgressori? Perché non si mettono cartelli di divieto e di avviso di sanzioni? Dov’è la polizia municipale o altri addetti a sanzionare?

Ci vuole un po’ di buona volontà per fare in modo che la raccolta differenziata funzioni, e questa buona volontà non deve partire solo da alcuni cittadini indignati, ma soprattutto dall’amministrazione. Spero tanto che questa segnalazione sensibilizzi i nostri amministratori e si inizi a fare qualcosa per risolvere questa incredibile sporcizia. E visto che le campagne di sensibilizzazione non hanno avuto esito, non resta altro che sanzionare, sanzionare, sanzionare forse si raggiungerà l’obbiettivo di una citta pulita e vivibile.