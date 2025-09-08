Lo dico
Le fasi dell’Eclissi Lunare: un viaggio dalla Luce all’ombra e ritorno
Alessandro Carnevale ha condiviso una sequenza di quattro immagini che mostrano le diverse fasi di un’eclissi lunare totale: dall’ingresso nel cono d’ombra terrestre alla fase parziale, fino alla caratteristica colorazione rossa dovuta alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, e infine il lento riemergere della Luna alla piena luminosità.
Nelle foto pubblicate in basso si evidenziano le 4 fasi lunari e il così detto “moon trail”
