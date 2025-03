Lercara Friddi: tradizione, Tavolate e Celebrazioni in onore di San Giuseppe

Lo dico

Nel cuore della Sicilia, il 18 e 19 marzo 2025, il piccolo e suggestivo paese di LercaraFriddi si prepara a celebrare con grande devozione e gioia la festa di San Giuseppe, uno degli eventi più significativi della tradizione siciliana. Questa festività, che unisce aspetti religiosi, culturali e gastronomici, affonda le radici in tradizioni secolari, rappresentando un momento di unione per la comunità locale e per tutti coloro che scelgono di partecipare a questo splendido rito collettivo.La Tradizione di San Giuseppe a Lercara Friddi è una delle celebrazioni più sentite nel panorama religioso e culturale siciliano. Il culto di San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, è amato in tutta l’isola, ma a Lercara Friddi acquista una particolare intensità, con la tradizione delle “tavolate di San Giuseppe” che caratterizza l’evento. Queste tavolate sono veri e propri altari imbanditi, ricchi di prelibatezze preparate con cura dalle famiglie del paese, in segno di gratitudine al santo.Secondo la tradizione, il 19 marzo, giorno dedicato alla festa liturgica di San Giuseppe, le famiglie più devote preparano una grande tavola imbandita con prodotti tipici della cucina siciliana, in un gesto di offerta e di condivisione. Pane, pasta, dolci tipici, legumi, e piatti poveri sono simboli di ringraziamento e di speranza. Il cibo preparato non è solo una prelibatezza, ma un atto simbolico di carità, in quanto viene anche distribuito ai bisognosi, per far sì che ogni membro della comunità possa partecipare alla festa.Le Tavolate di San Giuseppe rappresentano il cuore pulsante della festa. Ogni anno, i residenti di Lercara Friddi allestiscono le loro tavole con grande devozione, ornandole di fiori, candele e immagini sacre. La preparazione dei piatti è un vero e proprio rito, che si tramanda di generazione in generazione. Tra le specialità preparate per l’occasione, troviamo i tradizionali “cavatelli” (un tipo di pasta fresca), le “sfince” (dolci fritti con ricotta e zucchero), e il “pane di San Giuseppe,” un pane a forma di croce o di cuore, che simboleggia l’amore e la protezione del santo.La festa è anche un momento di incontro per le famiglie e gli amici, che si riuniscono intorno alle tavole abbondantemente imbandite per gustare i piatti tipici, raccontare storie e mantenere vive le tradizioni. Ogni tavola è anche un tributo a San Giuseppe, con preghiere e canti che riecheggiano tra le vie del paese, creando un’atmosfera di spiritualità e calore umano.Il Sindaco Luciano Marino è un grande sostenitore, delle tradizioni locali e della valorizzazione delle festività religiose, come la festa di San Giuseppe. Sotto la sua guida, la celebrazione ha visto una continua crescita, attirando non solo i residenti ma anche visitatori da tutta la Sicilia. Marino è fermamente convinto che mantenere vive le tradizioni sia fondamentale per preservare l’identità culturale del paese, che si caratterizza per la sua ricca storia e la profonda religiosità.La sua amministrazione ha messo in atto una serie di iniziative per promuovere la festa, garantendo che la manifestazione rimanga una celebrazione che coinvolga tutte le generazioni. Sotto il suo supporto, la festa di San Giuseppe a Lercara Friddi non è solo un evento religioso, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio gastronomico e artigianale del paese, in modo che la comunità possa mostrare al mondo la bellezza delle sue tradizioni.Un’occasione di Condivisione e SpiritualitàLa festa di San Giuseppe a Lercara Friddi è un’occasione unica per vivere la Sicilia più autentica, fatta di colori, sapori, suoni e soprattutto di calore umano. Oltre alla partecipazione alle messe e alle processioni in onore del santo, i momenti di convivialità attorno alle tavolate diventano il vero simbolo di questa celebrazione. Le strade del paese si animano di profumi irresistibili e di canti tradizionali che invadono l’aria, mentre la comunità si unisce in un abbraccio simbolico, reso ancora più forte dalla figura di San Giuseppe, protettore della famiglia e della casa.Il 18 e 19 marzo 2025, quindi, Lercara Friddi diventerà il cuore pulsante della tradizione siciliana, accogliendo chiunque desideri partecipare alla festa. Tra la ricchezza dei piatti, la bellezza delle tavolate e l’atmosfera di spiritualità, ogni visitatore avrà la possibilità di vivere una delle esperienze più autentiche della Sicilia. La festa di San Giuseppe, sotto la guida attenta del sindaco Luciano Marino, continuerà a essere una delle manifestazioni più significative di questa piccola perla siciliana, che conserva nel cuore le sue tradizioni più profonde e radicate vera e propria celebrazione della vita comunitaria, della cucina siciliana e del calore umano che caratterizza questo angolo di Sicilia.

