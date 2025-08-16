Lo dico
L’Etna ad agosto: un inaspettato paesaggio innevato in Sicilia
Anche ad agosto, l’Etna si erge maestosa, con la sua cima spesso imbiancata dalla neve che contrasta con il caldo estivo siciliano. Il 15 agosto, mentre le spiagge brulicano di bagnanti e le città festeggiano il Ferragosto, il vulcano offre uno spettacolo unico, un paesaggio alpino inaspettato nel cuore del Mediterraneo. Un’immagine suggestiva, che ricorda la potenza e la bellezza di una natura sempre sorprendente.
Foto di Luigi Piccinini
