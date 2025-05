Lettera con poesia al sindaco di Catania

Lo dico

“Signor sindaco di Catania buonasera, mi chiamo Francesco Bruno, sono un catanese che talmente ho amato la mia citta che in passato ho scritto cose bellissime per me riguardo la mia citta ma ora ne ho scritta una a malincuore ma non ho potuto farne a meno.

Le invio tutto cosi li può leggere ma l’avviso sono scritte in siciliano o addirittura catanese spero che lei li legga o le fa legge a qualcuno che lo sappia fare. Ora pero le confesso che quasi mi vergogno di essere catanese non si può vivere in questo modo che lei apprenderà dalla foto che le invio assieme allepoesie. Mi scuso in anticipo se le ho fatto perdere tempo ed importunato però credo chelei possa fare qualcosa contro questi incivili, gli sanzioni o faccia in modo che si educhinoalla civiltà. La ringrazio per il suo tempo se sta leggendo la mia mail”