“Lettera dalla meravigliosa pista ciclabile di Catania”

Lo dico

Percorro la pista ciclabile tornando da lavoro da viale Artale Alagona, dovrò arrivare fino in via maltaNa faticata ogni giorno!Egr. Sig. Sindaco e Ass. ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie. Vi chiedoMa voi avete provato a percorrere questa splendida nostra pista ciclabile?Avete anche voi dovuto farvi spazio tra monopattini abbandonati dentro le corsie ciclabili, avete sfidato anche voi la vostra agilità giocando a schivare i rami degli alberi che praticamente sono sulla testa di noi in bici rischiando l’attraversamento pedonale dove nessuno si ferma per farti attraversare?Facendo sollevamento pesi o Mountain bike (anche con una bici da passeggio) perché la nostra meravigliosa pista ciclabile finisce infartuata nei pressi del porto Rossi e stranamente non prevede né ribassamento dei marciapiedi da cui passiamo saltellando, né un attraversamento sicuro per raggiungere l’altro lato di piazza Europa (caffè epoca per intenderci)?

E allora io che abito in via malta, oltrepasso saltellando la fine della pista ciclabile, chiedo permesso ai pedoni che gentilmente mi concedono di passare sul marciapiede fino ad attraversare da porto Rossi verso viale Africa dal piccolo vialetto riservato ai pedoni…Poi attraverso e mi butto sotto i portici e nei pressi del caffè Europa finalmente attraverso, sgomitando per percorrere la via riservata agli autobus (e anche a noi ciclisti?) E piano piano superato il terrore quotidiano di piazza Europa giungo a casa in via Malta e ringrazio Dio per il primo tratto !