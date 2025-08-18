Librino al buio: pericoli e richieste di intervento

Lo dico

Da tempo, quasi ogni sera, le strade di viale S. Teodoro e viale Grimaldi a Librino (Catania) sono immerse nell’oscurità a causa della mancanza di illuminazione pubblica. Questa situazione comporta seri pericoli per la sicurezza dei residenti e degli automobilisti, aumentando il rischio di incidenti e criminalità. Il quartiere di Librino e San Giorgio sono molto vasti e pieni di terreni abbandonati, dove basta una piccola scintilla o un mozzicone di sigaretta per scatenare un inferno. Già in passato si sono verificati roghi che hanno lambito le abitazioni circostanti. Chiedo urgentemente a chi di competenza, in particolare alle autorità comunali e ai gestori del servizio di illuminazione, un chiarimento su questa preoccupante situazione: cosa sta succedendo e quali iniziative intendono adottare per ripristinare la normale illuminazione e garantire la sicurezza in queste aree?

