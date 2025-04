Librino. Il torneo di rugby “Iqbal Masih”, palla ovale e solidarietà

Lo dico

Domenica si è svolto al Campo San Teodoro Liberato il partecipatissimo “XXVII° Torneo Iqbal Masih di Rugby – contro lo sfruttamento del lavoro minorile”, articolato torneo organizzato con successo da“Rugby I Briganti ASD Onlus di Librino”.

Iqbal Masih, un bambino contro lo sfruttamento schiavista del lavoro

Iqbal Masih, nato in Pakistan il 1° gennaio 1983, assassinato 16 aprile 1995, è il bambino operio diventato il simbolo mondiale della lotta contro il lavoro infantile. Nato in una famiglia poverissima, Iqbal a soli quattro anni lavorava in una fornace e a cinque, per pagare un debito di famiglia, il padre l’ha venduto ad un commerciante di tappeti che ha costretto il bambino a lavorare da 10 a 12 ore al giorno, incatenato al telaio e malnutrito, riportando un danno alla crescita. Nel 1992 , Iqbal di nascosto uscì dalla fabbrica, unendosi con altri bambini schiavizzati ad una manifestazione del “Fronte di liberazione del lavoro”, organizzazione che si batteva per la promulgazione della “Legge sull’abolizione del sistema di lavoro vincolato”. Sostenuto dal “Fronte” Iqbal Masih lasciò la fabbrica e iniziò a studiare e nel 1993 iniziò anche a viaggiare per partecipare a diverse conferenze internazionali con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica del suo paese e mondiale sui diritti negati dei bambini lavoratori e contribuendo al dibattito sulla schiavitù mondiale e sui diritti internazionali dell’infanzia.Tante sono state le iniziative che hanno visto protagonista il giovanissimo Iqbal Masih che il giorno di Pasqua del 1995, venne brutalmente assassinato in Pakistan dal piombo di una pistola, colpito alle spalle, da un killer.

L’IOS “A.Musco” e i Briganti di Librino

Nello spirito del giovanissimo Iqbal Masih da decenni l’IOS “Angelo Musco” collabora con iBriganti di Librino. “Quest’anno – come si legge in una nota postata dall’Istituto sulla propria pagina Facebook – alcune ragazze e alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado del Plesso Cellini, dopo aver partecipato al progetto “Creare in rete, connettere futuri- Scuole aperte per il territorio”, guidati dalla professoressa Claudia Urzì, fanno adesso parte della squadra U12 dei Briganti Rugby “.Alcuni di loro al Torneo di domenica hanno disputato un numero impressionante di partite, 13!Nella foto, domenica al Campo San Teodoro, durante la pausa pranzo, la brigantessa Sofia, il brigante Francesco, la professoressa irriducibile brigantessa e sindacalista Claudia Urzì e il brigante Thomas.

