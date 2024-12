Librino: nessuna coscienza civica tra i residenti

Lo dico

Il degrado ! Questo è quello che si presenta ogni santo giorno in viale Moncada 16 davanti le nuove palazzine, malgrado gli operatori ecologici fanno un grande lavoro per rimuovere quintali di spazzatura con mezzi idonei purtroppo combattiamo con “selvaggi” non c’è rigore e ordine! Nessuna coscienza civica. Ci vogliono più controlli o telecamere. Non è giusto ogni giorno vedere questo scempio vergognoso.Spero le autorità competenti possano trovare soluzioni per questi rifiuti selvaggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA