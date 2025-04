Lo dico

Dall’aereo in data 10/4/2025 ho fotografato la foce dell’Alcantara. Come si può vedere un fiume di fango, di liquami e chissà cos’altro inquina la spiaggia di San Marco e Fondachello. Chi è il responsabile? Nessuno lo perseguita? I sindaci di Calatabiano e i comuni cosa fanno? I magistrati non incriminano nessuno per disastro ambientale?

