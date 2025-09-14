Lo dico
Luna e Pleiadi in Sicilia: un balletto celeste mozzafiato sotto il cielo notturno
In questa fotografia scattata dalla Sicilia, la Luna brilla al 66,8% di illuminazione vicino al famoso ammasso stellare noto come Pleiadi (M45). La superficie lunare mostra una sorprendente quantità di dettagli, con il suo terminatore frastagliato che contrasta magnificamente con il buio cielo notturno. Appena sopra e a destra della Luna, le Pleiadi brillano attraverso sottili nubi, creando un affascinante abbinamento celeste. Questa immagine cattura non solo l’allineamento astronomico, ma anche l’atmosfera serena e mistica di una limpida notte siciliana.
Credit: Alessandro CarnevaleIG: alessandrocarnevale_COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA