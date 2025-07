“Magari San Calogero ci fa la grazia”: Agrigento, Capitale della Cultura 2025, tra fede e degrado in Via Callicratide

Lo dico

La città di Agrigento si prepara a celebrare la tanto attesa festa di San Calogero, un evento che ogni anno richiama migliaia di fedeli e visitatori. Tuttavia, mentre l’entusiasmo per i festeggiamenti cresce e la città si fregia del titolo di “Capitale della Cultura 2025” non mancano le contraddizioni che evidenziano un preoccupante divario tra le aspirazioni culturali e la realtà del decoro urbano. Un esempio lampante di questa discrasia ci arriva da Via Callicratide, una delle arterie principali della città, dove una scalinata si presenta in uno stato di evidente degrado: “piena d’erbacce e malmessa”. L’immagine di questa scalinata, simbolo di una città che si vuole proiettare nel futuro ma che arranca nel presente, stride fortemente con l’impegno profuso per eventi di grande risonanza culturale come la Biennale delle Città del Mondo “Countless Cities” o la mostra “Il fuoco dell’amore.