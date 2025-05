Maltempo e strade allagate: «Siamo in Sicilia, il sole spunterà e asciugherà tutto»

Lo dico

Ci sono diverse strada che appartengono alla provincia di Catania che ogni volta che piove diventano delle “vasche” e le auto rimangono impantanate. Il tratto di strada appartenente a San Giovanni Galermo, via San Pietro Clarenza; dopo vari lavori e addirittura la strada da poco è stata asfaltata ma ogni volta che piove vi faccio vedere il disastro che si combina: auto che rimangono impantanate, ditemi come dobbiamo attraversare?

altre due strade allagate, si trovano nel comune di Misterbianco e sono: la via Lineri, frazione dell’omonimo comune, e la via Campo Sportivo

Nessuno risolve, se non si decide di fare dei canali di gronda è logico che l’acqua non potrà mai defluire….Certo , siamo in Sicilia, il sole spunterà e asciugherà tutto…almeno fino alla prossima pioggia.

Infine vorrei segnalare questo ecomostro da 40 anni monumento simbolico a San Giovanni Galermo

