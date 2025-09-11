Marciapiedi dissestati e infestati in via Mogadiscio a Catania

Lo dico

Lungo via Mogadiscio, la strada che costeggia il vecchio ospedale Garibaldi, la situazione dei marciapiedi è tutt’altro che decorosa. La vegetazione spontanea ha preso il sopravvento, ricoprendo ampie porzioni dei percorsi pedonali, mentre cumuli di terra e detriti si accumulano in diversi punti, rendendo difficile il passaggio. A peggiorare il quadro, la superficie dei marciapiedi presenta evidenti segni di dissesto, con buche e crepe che rappresentano un pericolo per i pedoni. È sorprendente constatare come una via così centrale e trafficata possa versare in tale stato di abbandono. Ci si chiede se nessun dirigente, assessore o consigliere abbia mai percorso queste strade, non accorgendosi del degrado in cui versano, o se semplicemente non sia stata data la giusta priorità a interventi di manutenzione che sarebbero urgenti e necessari per la sicurezza e il decoro urbano.

