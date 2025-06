Lo dico

Alberi rotti come in foto sentieri inesistenti spiaggia totalmente abbandonata piena di tutto, nessun servizio tranne una doccetta buona solo per battezzarsi ed il comune di Fiumefreddo puntualmente attiva le strisce blu a 9 euro per fare il bagno in un demanio . Vorremmo capire dove va questo denaro? Nove euro a macchina è veramente un bel business e nessuno controlla?Complimenti!

