Medaglia di Bronzo per la Giovane Atleta acese ai Campionati Italiani di Karate

Nei giorni 1 e 2 di giugno ad Ostia Lido, presso il centro olimpico PalaPellicone, si sono svolti i Campionati Italiani di Karate categoria esordienti. Più di 900 atleti provenienti da tutte le regioni italiane hanno dato vita ad una competizione avvincente per conquistare il prestigioso titolo Nazionale.Nella specialità kumité, combattimento a contatto controllato, la Tokyo Gym Karate partecipa con 5 atleti e porta a casa una meritatissima medaglia di bronzo. Il merito di questo importante risultato va alla giovane e promettente atleta Desiree Spampinato, appena dodicenne, la quale ha dimostrato una determinazione e un talento straordinari.

Desiree ha affrontato una categoria estremamente competitiva, con ben 51 atlete provenienti da ogni angolo d’Italia. Nonostante la sua giovane età, ha disputato ben 6 incontri, dominando tutte le avversarie tranne una, l’atleta che alla fine si è aggiudicata il titolo italiano, con un anno in più di esperienza. Questo risultato non è una sorpresa considerando che solo poche settimane fa Desiree aveva conquistato il titolo di campionessa regionale, ottenendo così il diritto di partecipare a questo importante evento federale targato FIJLKAM.Il successo di Desiree è frutto anche dell’impegno instancabile dei tecnici Manuel Aidala e Simona Basile, i quali sono stati orgogliosi di celebrare con gioia questo prestigioso risultato che proietta Desiree sul panorama nazionale e internazionale del karate, diventando atleta di interesse nazionale. Per l’occasione, la giovane atleta sarà ricevuta da sindaco di Acireale al palazzo di città la settimana prossima.