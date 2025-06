Mega-discarica abusiva in progress al centro di Catania

Lo dico

“Accanto alla Scuola Pubblica RITA ATRIA, ex Scuola Livio Tempesta di Via Gramignani, e di fronte alla CITTA’ DEI RAGAZZI – Angelo Custode, si registra una situazione di degrado inaccettabile. Spiace profondamente dovere constatare che il problema di queste brutture, a soli 200 metri dal prestigioso Castello Ursino, non venga adeguatamente attenzionato dalle autorità competenti. È altrettanto sconfortante notare l’indifferenza della Ditta preposta alla rimozione dei rifiuti, che sembra non curarsi di questa situazione di scandalo sociale che affligge il quartiere.”

