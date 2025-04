Lo dico

Una giornata regalata ai bambini con disabilità dalla Brigata Aosta con il patrocinio del comune di Messina e screening sanitario gratuito per la cittadinanza

Pensiero dedicato a Sara Campanella, vittima di efferato femminicidio a Messina, sulle note del silenzio intonate dalla Banda della brigata Aosta

Messina, 06 aprile 2025. Questa mattina si è svolta la prima edizione della “Messina di corsa con i Leoni”, iniziativa organizzata dalla brigata “Aosta” dell’Esercito Italiano, con la collaborazione del Kiwanis Club Messina Zancle, del Pasfa (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate) e il patrocinio del comune di Messina.

È stata un’iniziativa a premessa della 4ª edizione del “Trofeo città di Messina”, gara podistica inserita nel campionato regionale Master Grand Prix Sicilia 2025.A partecipare lungo un percorso di quasi due chilometri, con in testa il sindaco Federico Basile e il generale Pasquale Spanó, alcuni bimbi con diverse abilità accompagnati dai militari dell’esercito in servizio nelle caserme messinesi, sostenuti da associazioni benefiche della città dello Stretto e della provincia di Catania. Con questa idea si consolidato il messaggio che nessuno rimane indietro grazie alla sinergia di esercito, enti locali e associazioni del terzo settore, dove anche le disabilità possono generare inclusione e ricordare i valori di solidarietà e fratellanza della società in cui viviamo. Successivamente, è stato allestito in piazza Unione Europea il “Villaggio dei Leoni”, una cittadella ludico-ricreativa nell’ambito della manifestazione, dove uomini e donne della brigata “Aosta” hanno intrattenuto i ragazzini dell’associazione ASD Castanea, effettuando una dimostrazione di baskin, il basket inclusivo giocato da ragazzi diversamente abili assieme a sportivi normodotati.

In tale contesto, sempre in piazza, è stato pure inaugurato dall’assessore Alessandra Calafiore e dal ten. col. Angelo Lo Giudice, comandante del 6º reparto comando della brigata “Aosta”, il comprensorio per lo screening medico-sanitario gratuito voluto dal Distretto Leo 108 YB del Lions Club e aperto alla cittadinanza.La manifestazione, iniziata con alzabandiera e il canto dell’inno nazionale, è stata allietata dalle musiche della Banda della brigata “Aosta” e l’intero supporto sanitario è stato garantito dalla Croce Rossa di Messina. ‎

