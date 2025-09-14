Lo dico
Misterbianco: cimitero tra ragnatele e ruggine
A seguito di una segnalazione sullo stato attuale del cimitero di Misterbianco, emerge un quadro allarmante di abbandono e degrado, che solleva serie preoccupazioni tra i cittadini e richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti.
Un luogo di riposo per i defunti e di memoria per i vivi, versa in uno stato di notevole incuria. Sporcizia, scale con passamano arrugginito, ragnatele, muffa…insomma abbandono totale delle cappelle
I cittadini di Misterbianco chiedono ora risposte e azioni concrete. È fondamentale che l'amministrazione comunale intervenga prontamente per bonificare l'area, rimuovere le erbacce, completare i lavori in sospeso e garantire la sicurezza e la dignità del cimitero. Un luogo di pace e ricordo non può e non deve essere lasciato in uno stato di tale abbandono.