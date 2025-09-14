Misterbianco: cimitero tra ragnatele e ruggine

Lo dico

A seguito di una segnalazione sullo stato attuale del cimitero di Misterbianco, emerge un quadro allarmante di abbandono e degrado, che solleva serie preoccupazioni tra i cittadini e richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

Un luogo di riposo per i defunti e di memoria per i vivi, versa in uno stato di notevole incuria. Sporcizia, scale con passamano arrugginito, ragnatele, muffa…insomma abbandono totale delle cappelle