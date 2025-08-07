Misterbianco, degrado in Piazza Mercato a Lineri

Lo dico

Ci segnalano: “La Piazza Mercato di Lineri, nel comune di Misterbianco, versa in uno stato di profondo degrado e abbandono, una situazione che si protrae ormai da mesi. Le scalinate, un tempo pulite e accoglienti, sono ora coperte da sporcizia e detriti, testimonianza evidente della totale assenza di interventi di pulizia. I muri circostanti, che dovrebbero delimitare e abbellire l’area, mostrano segni di cedimento, con intonaco scrostato e mattoni a vista, rappresentando un pericolo per la sicurezza dei passanti e un pugno nell’occhio per chiunque si trovi a percorrere la piazza.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA