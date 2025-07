Misterbianco, Lineri: la sciara è una discarica a cielo aperto, residenti esasperati

Lo dico

A Misterbianco, in località Lineri, nei pressi della piazza mercato, la situazione è insostenibile a causa di una discarica abusiva. La sciara, utilizzata impunemente come luogo di scarico, è diventata un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. L’assenza di controlli e di telecamere in quest’area permette che vengano abbandonati indiscriminatamente materiali di ogni tipo. Questo degrado non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta un grave pericolo: con l’erba secca, infatti, si innescano frequentemente incendi che divampano per metri e metri di arbusti, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i residenti a tenere le finestre chiuse.

