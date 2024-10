Misterbianco: Via Sonnino impraticabile dopo le precipitazioni atmosferiche

Lo dico

Segnalo le condizioni di Via Giorgio Sidney Sonnino a Misterbianco, che in occasione di qualsiasi precipitazione atmosferica appena più sostenuta (non parliamo qui di “bombe d’acqua”), diventa in pochi minuti una sorta di Canal Grande etneo, data l’assenza di qualsiasi tombino o caditoia. Negli ultimi anni la zona ha registrato un ritorno di molteplici imprese industriali/commerciali (ma sono adesso ubicati nella stessa arteria anche un centro ricreativo per bambini, e di recente anche l’importante sede di zona di una confessione religiosa e uno degli accessi di un centro fieristico). Purtroppo le autorità competenti – inerti – non sembrano comprendere che tale situazione comporta pregiudizio non solo alle normali attività economiche, ma soprattutto alla sicurezza di quanti hanno necessità di transitare.