Mistero a Villa Bellini: sparita la targa in memoria di Giovanni Palatucci

Lo dico

La targa posta il 9 febbraio 2024 alla Villa Bellini per ricordare il sacrificio del vice questore di Fiume, Giovanni Palatucci, finito nel campo di sterminio di Dachau, da alcune settimane è stata sottratta ed è rimasto solamente l’ulivo .Vorrei sapere se è stata tolta perché siamo in un periodo di revisionismo o perché a qualcuno gli serviva del marmo.

Giorgio Russo

