Monopattini elettrici: l’abbandono selvaggio in via Etnea solleva interrogativi su codice stradale e senso civico

Lo dico

Catania, via Etnea. Pieno centro. Un monopattino elettrico abbandonato in mezzo alla strada. L’immagine, purtroppo non isolata, solleva un interrogativo sempre più pressante tra i cittadini: esiste un codice, sia esso stradale o di mera civiltà, che possa arginare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di questi mezzi di micromobilità?

La scena di ieri sera in una delle arterie principali della città ripropone con forza il dibattito sulla gestione di questi veicoli. Se da un lato i monopattini elettrici offrono un’alternativa di trasporto pratica ed ecologica, dall’altro il loro utilizzo improprio e, in particolare, l’abbandono indiscriminato in spazi pubblici, creano disagi e potenziali pericoli.

La questione non riguarda solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli. Un monopattino lasciato in mezzo alla carreggiata o sul marciapiede può trasformarsi in un ostacolo inatteso, causando cadute o incidenti.