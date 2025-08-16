“Muntagna” sfregiata: copertoni abbandonati sull’Etna

Lo dico

Ennesimo sfregio alla nostra “Muntagna”: lungo la strada che conduce a Monte Pomiciaro, sull’Etna, sono stati abbandonati numerosi copertoni. Un gesto di inciviltà che stride con la bellezza del paesaggio e il legame che ci unisce al vulcano. La segnalazione è stata fatta al 112, al 1515 e alla Guardia Forestale di Zafferana, nella speranza che si possa intervenire al più presto per ripristinare la dignità di un luogo che merita rispetto e cura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA