Il primo biglietto da visita per chi giunge a Catania. In piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione ferroviaria, si scorge, in tutta la sua magnificenza e maestosità, la fontana di Proserpina uno dei più importanti monumenti presenti in città, però non sfugge all'attenzione dei passanti e turisti lo stato di abbandono e sporcizia che deturpano il monumento.

