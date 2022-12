"Famigliola" di funghi Porcini trovati sull'Etna

Volevo condividere con voi un bellissimo ritrovamento effettuato in data odierna. Sono un appassionato nella ricerca dei funghi in generale ma in particolare alla specie porcini. Fin dall'età di 10 anni esploravo varie zone Etnee in compagnia della buon anima di mio zio e da allora non ho smesso di continuare con questa passione. Mi piace molto esplorare la nostra amata Etna (a muntagna) Sono una persona abbastanza conosciuta nei social e condivido con molto piacere tutto ciò. Per il periodo in questione è un ritrovamento abbastanza raro di queste proporzioni parliamo del peso di quasi 1kg un intera famigliola del genere Boletus Aereus, soprattutto per il cambiamento climatico ma comunque per le proprietà organolettiche che solo il nostro terreno, ovviamente vulcanico, riesce a dare.

CANNAVO'CARMELO

GIARRE (CT)



