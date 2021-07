Lo schifo di Catania, da anni nessuno passa per tagliare e pulire, oggi persone della zona si sono improvvisate giardinieri visto che siamo nelle mani di nessuno! Meglio riempire tutte le zone verdi con asfalto o piccole pietre come ormai avviene in molte zone della città perché il comune non riesce a gestire un metro quadrato di verde! In tutto il mondo il verde aumenta, a Catania scompare. Zona nuova stazione ferroviaria Ognina, via Fiume

